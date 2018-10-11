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Iğdır'da 148 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:44 | Son Güncelleme

Iğdır'da 148 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır'da 148 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aralık ilçesi ile Suveren köyünde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Düzensiz göçmenleri taşıdıkları şüphesiyle 4 araçta yapılan kontrollerde 88 Afganistan, 41 Pakistan, 5 İran, 2 Suriye, 7 Irak ve 5 Türkmenistan vatandaşı yakalandı.

Bu kişileri Türkiye-İran sınırından ülkeye soktukları iddiasıyla İ.G, Ö.O, M.D, NG, M.A. ve İ.G gözaltına alındı. Zanlılardan İ.G, Ö.O ve M.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen ığdır operasyon

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