Iğdır'da 4 çocuğu kas hastası annenin fedakarlığı

Çok nadiren ve kısa süreliğine evden ayrılabilen Kocadeniz, gün boyunca çocuklarıyla ilgileniyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün engellilere ve bakıcılarına verdiği para yardımıyla geçinen ailede, anne Kocadeniz yıllardır zamanının tamamına yakınını çocukları ile evde geçiriyor.

Rahatsızlığı ilerlediği için ameliyat olan Arif'in tedavisi Iğdır Devlet Hastanesinde sürerken, diğerlerinin bakımları evde anne Zeynep Kocadeniz tarafından yapılıyor.

Yatalak olan çocuklardan Akif ve Arif Kocadeniz'in, hastalığın ilerlemesi yüzünden zaman zaman nefes almakta güçlük çekmeleri nedeniyle solunum cihazına bağlı yaşam sürdüğü ailede, Suat ve Serhat Kocadeniz ise kas hastalıkları yüzünden yürüyemiyor.

Halfeli beldesinde 5 çocuk annesi 45 yaşındaki Zeynep Kocadeniz, işsiz olan eşi Muhittin Kocadeniz ve DMD hastası çocukları Arif (27), Akif (21), Suat (20) ve Serhat (17) ile iki odalı evde yaşıyor.

Oğullarının beslenmesi, ilaçlarının verilmesi ve temizliklerinin yapılması gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan anne Kocadeniz, hareket edemedikleri için vücutlarının farklı bölgelerinde ağrılar oluşan çocuklarına masaj yapıyor.

Anne Kocadeniz, sırayla tekerlekli sandalyeye aldığı oğullarını evden çıkarıp çevrede dolaştırıyor.

Zeynep Kocadeniz, geçen yıl ameliyat olan ve solunum cihazına bağlı olarak evde yaşamını sürdüren oğlu Akif için alınan 25 bin lira değerindeki cihazdan, halen hastanede tedavi gören Arif'e de alınmasını istiyor.

- Ameliyat olan çocuğu için solunum cihazı istiyor

Devlet desteğine rağmen, aldıkları ilk cihazın borcunun bitmemesi ve çocukların bakım masraflarının yüksek olması sebebiyle yeni cihaz alamayan Kocadeniz, yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyor.

Anne Zeynep Kocadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlatlarına adeta bir sağlık görevlisi gibi baktığını, onları hayatta tutacak cihazların alınması için yardım beklediğini söyledi.

Çocuklarının 8 yaşına kadar sağlıklı yaşadıklarını, ardından kas hastalığına yakalandıklarını anlatan Kocadeniz, "En büyük oğlum 27 yaşında, 19 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. Sonra diğer 3 evladımda da aynı hastalık çıktı. 5 çocuğumdan sadece kızımda bu rahatsızlık yok. Yıllardır çocuklarıma iki gözlü evimde bakıyorum." diye konuştu.