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Iğdır'da 4 çocuğu kas hastası annenin fedakarlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

Halfeli beldesindeki iki odalı evinde DMD hastası 4 çocuğuna bakan Zeynep Kocadeniz, yıllardır zamanının tamamına yakınını evde geçirerek çocuklarının bakım ve tedavilerini yürütüyor - Anne Zeynep Kocadeniz: - "En büyük oğlum 27 yaşında, 19 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. Sonra diğer 3 evladımda da aynı hastalık çıktı. 5 çocuğumdan sadece kızımda bu rahatsızlık yok. Yıllardır çocuklarıma iki gözlü evimde bakıyorum" - "Çocuklarımdan hastanede tedavi gören Arif'e solunum cihazı almamız için uzanacak yardım elini bekliyoruz"

BÜLENT MAVZER - Iğdır'da, halk arasında kas erimesi olarak bilinen "duchenne musküler distrofi (DMD)" teşhisi konulan 4 çocuğuna bakan Zeynep Kocadeniz, adeta hayatını evlatlarına adadı.

Halfeli beldesinde 5 çocuk annesi 45 yaşındaki Zeynep Kocadeniz, işsiz olan eşi Muhittin Kocadeniz ve DMD hastası çocukları Arif (27), Akif (21), Suat (20) ve Serhat (17) ile iki odalı evde yaşıyor.

Yatalak olan çocuklardan Akif ve Arif Kocadeniz'in, hastalığın ilerlemesi yüzünden zaman zaman nefes almakta güçlük çekmeleri nedeniyle solunum cihazına bağlı yaşam sürdüğü ailede, Suat ve Serhat Kocadeniz ise kas hastalıkları yüzünden yürüyemiyor.

Rahatsızlığı ilerlediği için ameliyat olan Arif'in tedavisi Iğdır Devlet Hastanesinde sürerken, diğerlerinin bakımları evde anne Zeynep Kocadeniz tarafından yapılıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün engellilere ve bakıcılarına verdiği para yardımıyla geçinen ailede, anne Kocadeniz yıllardır zamanının tamamına yakınını çocukları ile evde geçiriyor.

Çok nadiren ve kısa süreliğine evden ayrılabilen Kocadeniz, gün boyunca çocuklarıyla ilgileniyor.

Oğullarının beslenmesi, ilaçlarının verilmesi ve temizliklerinin yapılması gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan anne Kocadeniz, hareket edemedikleri için vücutlarının farklı bölgelerinde ağrılar oluşan çocuklarına masaj yapıyor.

Anne Kocadeniz, sırayla tekerlekli sandalyeye aldığı oğullarını evden çıkarıp çevrede dolaştırıyor.

Zeynep Kocadeniz, geçen yıl ameliyat olan ve solunum cihazına bağlı olarak evde yaşamını sürdüren oğlu Akif için alınan 25 bin lira değerindeki cihazdan, halen hastanede tedavi gören Arif'e de alınmasını istiyor.

- Ameliyat olan çocuğu için solunum cihazı istiyor

Devlet desteğine rağmen, aldıkları ilk cihazın borcunun bitmemesi ve çocukların bakım masraflarının yüksek olması sebebiyle yeni cihaz alamayan Kocadeniz, yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyor.

Anne Zeynep Kocadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlatlarına adeta bir sağlık görevlisi gibi baktığını, onları hayatta tutacak cihazların alınması için yardım beklediğini söyledi.

Çocuklarının 8 yaşına kadar sağlıklı yaşadıklarını, ardından kas hastalığına yakalandıklarını anlatan Kocadeniz, "En büyük oğlum 27 yaşında, 19 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. Sonra diğer 3 evladımda da aynı hastalık çıktı. 5 çocuğumdan sadece kızımda bu rahatsızlık yok. Yıllardır çocuklarıma iki gözlü evimde bakıyorum." diye konuştu.

Kocadeniz, evlatlarının hastalığının Türkiye'de tedavisinin bulunmadığını belirterek, "Kas hastası 4 çocuğumdan ikisi benim desteğimle yaşamlarını sürdürüyor fakat hastalığı ilerleyen Akif ameliyat olduktan sonra solunum destek cihazına bağlandı. Evde bakıyoruz, bu cihaz olmasa yaşayamaz." ifadelerini kullandı.

- "Uzanacak yardım elini bekliyoruz"

Kısa süre önce ameliyat olan Arif'in de hastanede solunum cihazına bağlandığını aktaran anne Kocadeniz, şöyle devam etti:

"Arif ameliyat olmak zorundaydı. Ameliyat sonrası cihaza bağlanması gerekiyordu. Akif için aldığımız 25 bin lira değerindeki cihazın daha 11 bin lira borcu bulunuyor. Arif de şimdi hastanede, yoğun bakımda. Evde bakabilmemiz için cihaza bağlanması lazım. Diğer cihazın borcu henüz bitmedi, şimdi bunu da alırsak borcumuz daha da çoğalacak. Bizim bunu alacak imkanız yok. Çocuklarımdan hastanede tedavi gören Arif'e solunum cihazı almamız için uzanacak yardım elini bekliyoruz."

Solunum cihazına bağlı yaşayan Akif Kocadeniz de yoğun bakımda olan ağabeyi Arif'in yaşayabilmesi için cihazın alınması gerektiğini, hayırseverlerden yardım beklediklerini dile getirdi.

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anne DMD hastalık ığdır kas hastalığı

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