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Iğdır'da 468 sandıkta 123 bin seçmen oy kullanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 13:19 | Son Güncelleme

Kentte 123 bin 67 seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gidecek

Iğdır'da 123 bin 67 seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gidecek.

468 sandığın kurulacağı Iğdır'da İl Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde Iğdırlılar, İl Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 9 bin 619 seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Iğdır'da 123 bin 67 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan mahalli idareler genel seçimlerinden bu yana, Iğdır'daki seçmen sayısı 9 bin 619 arttı.

Iğdır'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre 11 arttı. 2014'teki mahalli idareler genel seçimlerinde 457 sandık kurulurken, bu seçimlerde 468 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen merkezde

Iğdır'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı yer ise il merkezi oldu. 84 bin 260 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 274 sandık kurulacak. İl merkezinden sonra ikinci sırada 108 sandık ve 16 bin 593 seçmenle Tuzluca, üçüncü sırada da 49 sandık ve 13 bin 34 seçmenle Aralık ilçesi geliyor. 37 sandık ve 9 bin 180 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Karakoyunlu ilçesinde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez : 274 84 bin 260

Aralık : 49 13 bin 34

Tuzluca : 108 16 bin 593

Karakoyunlu : 37 9 bin 180

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ığdır seçim

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