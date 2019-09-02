HABER

Iğdır'da "Aşura" çadırı kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

Günışığı Derneği Başkanı Serdar Arat: - "İmam Hüseyin'in mazlumluğunun mesajları, nasıl yaşamamız gerektiği yönündeki verdiği sözlerin hatırlatılması amacıyla her yıl bu yas çadırını kuruyoruz"

Hazreti Hüseyin'in beraberindeki 72 kişi ile Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Iğdır’da "Aşura" çadırı kuruldu.

Günışığı Kültür ve Yardımlaşma Derneğince kentteki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda "Kerbela'dan Bir Esinti, Aşura Çadırı" adıyla kurulan çadırda Ehl-i Beyt Kültürü ve Caferilik ile ilgili kaynak ve dokümanlar yer alıyor.

Kerbela'da yaşananları anlatan kitap, resim ve film gibi materyallerin de sergilendiği çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Günışığı Derneği Başkanı Serdar Arat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Hüseyin'in bütün insanlığın ortak değeri olduğunu belirterek, "İmam Hüseyin doğru bildiği yolda canını hiçe saymıştır. Bu, dünya tarihinde örnek olmuştur. Hindistan tarihinde Gandi, İmam Hüseyin'i örnek aldığını söylemiştir. Dolayısıyla İmam Hüseyin'in mazlumluğunun mesajları, nasıl yaşamamız gerektiği yönündeki verdiği sözlerin hatırlatılması amacıyla her yıl bu yas çadırını kuruyoruz." diye konuştu.

Çadırdaki görevlilerden Melek Karaduman da çadırda, insanlara o gün yaşanan kıyımı anlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Amacımız Kerbela hadisesini gerçeğiyle ziyaretçilere anlatmak ve bu manada İmam Hüseyin'in yasını tutmaktır." dedi.

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
İzmir'i dünyaya tanıtan fuar için geri sayımİzmir'i dünyaya tanıtan fuar için geri sayım
Şarkı yaptığı babasını klibinde de oynattıŞarkı yaptığı babasını klibinde de oynattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Geleneksel Aşura Matem Merasimi" Caferlik ığdır

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

Bayram için ülkesine giden Suriyeliden 25 bini Türkiye'ye geri döndü

Geri dönüyorlar!

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Gümüşhane'de çiftçileri dolandıran şahıs Şanlıurfa'da yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Zonguldak'ta gözaltına alınan babasının peşinden koşan çocuğun görüntüsü yürekleri burktu

Yürek burkan an! Gözaltına alınan babasının peşinden koştu

İçişleri Bakanlığı'ndan sıkı denetim! 81 ile gönderildi

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.