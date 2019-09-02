Hazreti Hüseyin'in beraberindeki 72 kişi ile Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Iğdır’da "Aşura" çadırı kuruldu.

Günışığı Kültür ve Yardımlaşma Derneğince kentteki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda "Kerbela'dan Bir Esinti, Aşura Çadırı" adıyla kurulan çadırda Ehl-i Beyt Kültürü ve Caferilik ile ilgili kaynak ve dokümanlar yer alıyor.

Kerbela'da yaşananları anlatan kitap, resim ve film gibi materyallerin de sergilendiği çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Günışığı Derneği Başkanı Serdar Arat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Hüseyin'in bütün insanlığın ortak değeri olduğunu belirterek, "İmam Hüseyin doğru bildiği yolda canını hiçe saymıştır. Bu, dünya tarihinde örnek olmuştur. Hindistan tarihinde Gandi, İmam Hüseyin'i örnek aldığını söylemiştir. Dolayısıyla İmam Hüseyin'in mazlumluğunun mesajları, nasıl yaşamamız gerektiği yönündeki verdiği sözlerin hatırlatılması amacıyla her yıl bu yas çadırını kuruyoruz." diye konuştu.

Çadırdaki görevlilerden Melek Karaduman da çadırda, insanlara o gün yaşanan kıyımı anlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Amacımız Kerbela hadisesini gerçeğiyle ziyaretçilere anlatmak ve bu manada İmam Hüseyin'in yasını tutmaktır." dedi.

