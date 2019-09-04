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Iğdır'da bisiklet yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin sınır kenti Iğdır'da birçok kişi, ulaşım aracı olarak bisiklet kullanıyor.

Iğdır'da bisiklet yoğunluğu

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- TÜRKİYE'nin sınır kenti Iğdır'da birçok kişi, ulaşım aracı olarak bisiklet kullanıyor. Iğdır'ın en işlek caddelerinde bisiklet tamircisi ve bisiklet satan iş yerleri sıklıkla göze çarpıyor. Her iş yerinin önüne park etmiş bisiklet görmenin mümkün olduğu kentte, her yaştan insan, ulaşım için bisikleti tercih ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 6 bin 413 otomobil, bin 375 minibüs, 295 otobüs, 5 bin 555 kamyonet, 3 bin 167 kamyon, 6 bin 381 motosiklet, 195 özel amaçlı araç ve 4 bin 792 traktörün trafiğe kaydı bulunduğu Iğdır'da cadde ve sokaklarda yüzlerce bisiklet görülüyor. Düz ovaya kurulu olduğu için Iğdırlılar, ulaşımda daha çok bisikleti tercih ediyor. Iğdır'ın en işlek caddelerinde bisiklet tamircisi ve bisiklet satan iş yerleri bulunuyor. Her iş yerinin önüne park etmiş bisiklet görmek mümkün. Otomobili olan vatandaşların da şehir içi ulaşımdaki tercihi bisiklet. Iğdır'da yıllardır bisiklet satan Erdal Ünver, yılda bin ile 2 bin arasında bisiklet sattıklarını söyledi. Bisikletin diğer ulaşım araçlarına göre maliyetinin sıfır olduğunu belirten Ünver, Iğdır'da hemen her evde 2 ya da 3 bisiklet bulunduğunu ifade etti. 300 liradan başlayan ve kalitesine göre fiyatı artan bisikletin vatandaşlar tarafından tercih edildiğini vurgulayan Erdal Ünver, kent merkezinde otomobil parklarının yanı sıra çok sayıda bisiklet parkı da olduğunu söyledi.
Kent merkezinde 7'den 70'e bisiklet kullanıcıları ise masrafsız ve park sorunu olmayan araçla ilgili tek sıkıntılarının kendilerine yol verilmemesi olduğunu belirtti.

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Iğdır'da bisiklet yoğunluğuIğdır'da bisiklet yoğunluğuIğdır'da bisiklet yoğunluğuIğdır'da bisiklet yoğunluğu

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