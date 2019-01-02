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Iğdır’da "Bu kış kalpler beraber" ısınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 19:39 | Son Güncelleme

AID Uluslararası Doktorlar Derneği ve Medipol Üniversitesi Öğrenci Kulubü Iğdırlı çocuklara yardım için Iğdır'a gitti

İSTANBUL (AA) - AID Uluslararası Doktorlar Derneği ve Medipol Üniversitesi Öğrenci Kulubü Iğdırlı çocuklara yardım için Iğdır'daydı.

AID Uluslararası Doktorlar Derneği'nden yapılan açıklamaya göre AID Uluslararası Doktorlar Derneği İstanbul Temsilciliği ile Medipol Üniversitesi Öğrenci Kulübü 'Uluslararası Genç Sağlık Gönüllüleri' minik kalpleri ısıtmak için Iğdır'a gitti.

"Bu kış kalpler beraber" adıyla organize edilen faaliyet kapsamında Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Güllüce Mollakamer İlkokulu ve Ortaokulu’nda 300 öğrenciye kışlık mont, bot, kırtasiye malzemeleri yardımı dağıtımı faaliyeti gerçekleştirildi.

Ayrıca çocuklara Eczacılık Bölümü öğrencisi Meryem Tenha Kılıç tarafından hijyen, diş sağlığı gibi konularda temel sağlık bilgileri de verildi. Öte yandan okulun ihtiyacı olan bir projektör cihazı da hediye edildi.

Faaliyet ile ilgili konuşan AID İstanbul İl Temsilcisi Dr. İbrahim Hakkı Aydın, yaptıkları işin manevi değerinin çok büyük olduğunu, faaliyet kapsamında yardımlarını esirgemeye bağışçılara da çok teşekkür ettiğini söyledi.

Aydın, şunları kaydetti:

''Memleketimizin bir ucundan diğer ucuna böyle güzel ve hayır amaçlı faaliyetleri yapmak bizleri manevi olarak çok iyi hissettiriyor. Bu güzellikleri yaşadığımız böylesine sıcacık ve kocaman yürekli çocuklarımızla gerçekleştirdiğimiz organizasyonda emeği geçen tüm gönüllülerimize ve bağışçılarımıza çok teşekkür ederim. Gerek verdiğimiz diş hijyeni eğitimi, gerekse kırtasiye giyim ve projektör gibi okulun ihtiyacı olan bağışlar kaynaklı gereçleri sahiplerine ulaştırdık. Zorlu hava şartlarına rağmen programımızı sorunsuz gerçekleştirdik, hamdolsun''

Öğrenci kulübü üyelerinden Ebrar Altınalan ise çocukların yüzündeki tebessüme ortak oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, ''Çocuklarla güzel bir gün geçirdik. İyilik her zaman paylaştıkça çoğalır ve emek harcadıkça güzelleşir. Temennimiz çocukların bu iyiliği görüp büyüdüklerinde sağlıkçı ağabeyleri ve ablaları gibi iyilik peşinde koşarlar." diye konuştu.

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AID İstanbul İl Temsilcisi Dr. İbrahim Hakkı Aydın AID Uluslararası Doktorlar Derneği ığdır Medipol Üniversitesi Öğrenci Kulubü

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