İSTANBUL (AA) - AID Uluslararası Doktorlar Derneği ve Medipol Üniversitesi Öğrenci Kulubü Iğdırlı çocuklara yardım için Iğdır'daydı.

AID Uluslararası Doktorlar Derneği'nden yapılan açıklamaya göre AID Uluslararası Doktorlar Derneği İstanbul Temsilciliği ile Medipol Üniversitesi Öğrenci Kulübü 'Uluslararası Genç Sağlık Gönüllüleri' minik kalpleri ısıtmak için Iğdır'a gitti.

"Bu kış kalpler beraber" adıyla organize edilen faaliyet kapsamında Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Güllüce Mollakamer İlkokulu ve Ortaokulu’nda 300 öğrenciye kışlık mont, bot, kırtasiye malzemeleri yardımı dağıtımı faaliyeti gerçekleştirildi.

Ayrıca çocuklara Eczacılık Bölümü öğrencisi Meryem Tenha Kılıç tarafından hijyen, diş sağlığı gibi konularda temel sağlık bilgileri de verildi. Öte yandan okulun ihtiyacı olan bir projektör cihazı da hediye edildi.

Faaliyet ile ilgili konuşan AID İstanbul İl Temsilcisi Dr. İbrahim Hakkı Aydın, yaptıkları işin manevi değerinin çok büyük olduğunu, faaliyet kapsamında yardımlarını esirgemeye bağışçılara da çok teşekkür ettiğini söyledi.