HABER

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:22 | Son Güncelleme

IĞDIR'da resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel seçimi kazandı.

IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel seçimi kazandı.

Iğdır'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, en çok oyu MHP'li İsa Yaşar Tezel aldı. 2009'dan beri HDP'li başkanlar tarafından yönetilen Iğdır Belediye Başkanlığını 10 yıl sonra Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.

İSA YAŞAR TEZEL KİMDİR?

Iğdır'da 1956'da dünyaya gelen İsa Yaşar Tezel, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 1980'de mezun oldu. Bazı kurumlarda çalıştıktan sonra 1987 yılında geçtiği TRT Ankara Radyosu'nda Müdür Yardımcılığı görevi de yapan Tezel, evli ve iki çocuk babasıdır.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Yüksekova'da tipide mahsur kalan 15 kişi kurtarıldıYüksekova'da tipide mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Kars'ta HDP'li Ayhan Bilgen başkan seçildiKars'ta HDP'li Ayhan Bilgen başkan seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına yorum

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.