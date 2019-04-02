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Iğdır'da, 'Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayından sonuca itiraz

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

IĞDIR'da, 'cumhur ittifakı'nın adayı MHP'li İsa Yaşar Tezel, HDP'li Yaşar Akkuş'un kazandığı yerel seçimin resmi olmayan sonuçları için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR'da, 'cumhur ittifakı'nın adayı MHP'li İsa Yaşar Tezel, HDP'li Yaşar Akkuş'un kazandığı yerel seçimin resmi olmayan sonuçları için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Tezel, "Şaibeli bir seçim vardır. Hukuka ve adalete inanıyoruz, hak yerini bulacaktır" dedi. Iğdır'da, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin adayı Yaşar Akkuş, geçerli oyların yüzde 50,7'sini alarak, belediye başkanlığına seçildi. Oyların yüzde 46,7'sini alan 'cumhur ittifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, usulsüzlük olduğunu savunup, sonuca itiraz ettiğini söyledi. İtiraz dilekçelerini vermek üzere MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zoman ile birlikte İl Seçim Kurulu'na gelen Tezel, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğu inancıyla Iğdır Adliyesi'ndeyiz. Hazırlanan evrakımızı maddi delillerimizle birlikte İl Seçim Kurulu'na vereceğiz. Toplamda 4 itiraz dilekçesi maddi delilleri ile birlikte İl Seçim Kurulu'na sunacağız. Biz bağımsız yargının gücüne inanıyoruz. Şaibeli bir seçim vardır. Buna bağımsız yargımız tarafından müdahale edilerek, yeniden seçimin tekrarı, oyların sayımı konusunda çok ciddi delillerimiz vardır. Biz hukuka ve adalete inanıyoruz, hak yerini bulacaktır" diye konuştu.

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Iğdır'da, 'cumhur ittifakı'nın MHP'li adayından sonuca itirazIğdır'da, 'cumhur ittifakı'nın MHP'li adayından sonuca itiraz
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