Iğdır'da dev Türk bayrağıyla paramotor gösterisi

Ağrı Dağı eteklerinde, dev Türk bayrağıyla yapılan paramotor gösterisi nefes kesti.

Türk Hava Kurumu (THK) ve Iğdır Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği program kapsamında, Ağrı Dağı eteklerindeki Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Aydın yerleşkesinde paramotor gösterisi düzenlendi.

Programda, THK Eğitmeni Ali Zaimoğlu, kullandığı paramotordan dev Türk bayrağı açarak Ağrı Dağı eteklerinde gösteri yaptı.

Vatandaşlar, daha sonra kentin semalarında tur atan Zaimoğlu'nun gösterisini ilgiyle izledi.

Eğitmen Ali Zaimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motorlu yamaç paraşütünün dağ ve tepeye ihtiyaç duyulmadan yerden kalkış yapılabilen bir spor olduğunu söyledi.

Paramotorla dar alanlara iniş imkanının yanı sıra daha fazla manevra da yapılabildiğini anlatan Zaimoğlu, "Daha fazla insana ulaşabilmek ve Iğdırlılara bu sporu gösterebilmek adına bu gösteriyi yaptık. Ağrı Dağı eteklerinde yaptığımız gösteriye ilgi güzeldi. Umarım mesajımız ilgililere ulaşmıştır." diye konuştu.

