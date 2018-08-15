Iğdır'da döviz kurlarının yükselişi protesto edildi

Iğdır'da, Milli İrade Platformu adı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Türkiye'de döviz kuru üzerinden yapılan spekülatif girişimleri protesto etti.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Oyununu gördük teslim olmayacağız", "Küresel dayatmalara karşı hayır", "Emperyalizme karşı 15 Temmuz ruhuyla direneceğiz" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Iğdır Temsilcisi Erkan Çiğdem, Türkiye'de döviz kurlarının artışında milletin devletinin yanında durarak oyunu bozma iradesine sahip olduğunu belirtti.

Milli İrade Platformu olarak spekülatif girişimlere karşı kararlılıkla devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldıklarını söyleyen Çiğdem, "Küresel baronların ve onların ekonomik tetikçileri olarak gördüğümüz bazı uluslararası kuruluşların manipülatif saldırılarına karşı hükümetimizin oluşturduğu direniş hattına şimdiye kadar olduğu gibi bütün gücümüzle katkı verdiğimizi ilan ediyoruz." dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından "Yaşasın bağımsızlık, yaşasın milli ekonomi, var olsun güçlü ve büyük Türkiye" şeklinde slogan atarak döviz kuru artışına tepki gösterdi.

