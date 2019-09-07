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Iğdır’da Dünya Ali Asgar Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Iğdır’da Zehra Ana Derneği tarafından Dünya Ali Asgar Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.Iğdır merkez Yeraltı Çarşısı üzerinde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Iğdır Üniversitesi Prof.

Iğdır’da Dünya Ali Asgar Günü

Iğdır’da Zehra Ana Derneği tarafından Dünya Ali Asgar Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Iğdır merkez Yeraltı Çarşısı üzerinde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Iğdır Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, Iğdır Ehl-i Beyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder ve vatandaşlar katıldı.
Kerbela hadisesinin mezhep veya etnik kökenli bir kabile savaşı olmadığını belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Bu yas Muharrem ayında bütün İslam aleminin ortak acı ve kederi olarak idrak ediliyor. Ehlibeyt dostları bu acıyı manasına uygun bir şekilde çok derinden hep birlikte hissediyor” dedi.
Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından, dağıtılan ikram ile sona erdi.

Iğdır’da Dünya Ali Asgar Günü

Iğdır’da Dünya Ali Asgar Günü

Iğdır’da Dünya Ali Asgar Günü

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