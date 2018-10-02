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Iğdır'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

11 düzensiz göçmenin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından kaçan organizatörlerden 2'si tutuklandı

Iğdır'da, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi ve 11 düzensiz göçmenin yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 29 Eylül Cumartesi günü trafik kazası yaparak yaralanan 11 mülteciyi yurda yasa dışı yollarla soktuğu belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen çalışma neticesinde, Türkiye-İran sınırından 33 düzensiz göçmeni Türkiye'ye soktukları belirlenen 4 kişi yakalandı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Olay

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilen 09 U 6332 plakalı kamyonetteki Afganistan uyruklu 2'si çocuk, 3'ü kadın 11 düzensiz göçmen yaralanmış, yaşanan trafik kazasının ardından aracın sürücüsü ile organizatörler kaçmıştı.

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