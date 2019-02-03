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Iğdır'da Gökkuşağı Tepeleri'ne doğa tutkunlarının ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:31 | Son Güncelleme

Ağır kış koşullarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde mikroklima iklimiyle dikkati çeken Iğdır'daki bazı bölgeler, doğa tutkunlarından ilgi görüyor - Doğa Fotoğrafçısı Betül Öner: - "Gökkuşağı Tepeleri kesinlikle görülmesini tavsiye edeceğim bir doğal güzellik. Kızıl tepeleri ve manzarasıyla büyüleyen tepelerde çok güzel fotoğraflar çektik" - Doğa sporcusu İlteriş Kağan Taşkınsu: - "Burada doğal bir güzellik var, tepeler dünyadaki eşsiz manzaralardan birine sahip"

HÜSEYİN YILDIZ - Yoğun kış şartlarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, iklimiyle dikkati çeken Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, doğa sporcularının ve fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

Iğdır'daki bazı bölgeler, rakımı ve mikroklima iklimi nedeniyle kış aylarında doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

Kentin en büyük doğal zenginlikleri arasında yer alan ve rengarenk toprak yapısı ile adeta ziyaretçilerini büyüleyen Gökkuşağı Tepeleri, görsel güzelliği ve doğa sporlarına uygun alanlarıyla ilgi çekiyor.

Gökkuşağı Tepeleri'nin son zamanlarda sosyal medya üzerinden ününün yayılmasıyla Iğdır'ın yanı sıra diğer doğu illerinden de çok sayıda doğa sporcusu ve doğa fotoğrafçısı bölgeyi ziyaret ediyor.

- Her mevsim farklı güzel

Doğa fotoğrafçılarından Betül Öner, Gökkuşağı Tepeleri'nin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Bölgeyi sosyal medya üzerinden bulduklarını anlatan Öner, "Arkadaşlarımızla gezmeye geldik. İnternette gördük, buradaki arkadaşlarımızla iletişime geçerek gezi programımızı burada değerlendirdik." dedi.

Bu doğal güzelliğin mutlaka görülmesi gerektiğini aktaran Öner, "Gökkuşağı Tepeleri kesinlikle görülmesini tavsiye edeceğim bir doğal güzellik. Büyük ihtimalle çok kişinin buradan haberi yoktur. Kızıl tepeleri ve manzarasıyla büyüleyen tepelerde çok güzel fotoğraflar çektik. Herkesi burayı görmeye bekliyoruz. Arkadaşlarım adeta hayran kaldı." diye konuştu.

- "Turizme kazandırılması ve daha çok insanın gelmesi hedefindeyiz"

Doğa sporcusu İlteriş Kağan Taşkınsu da zaman zaman farklı şehirlerden gelmek isteyenleri bu tepelere getirdiklerini ve oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Tepelerin ilgi çektiğini anlatan Taşkınsu, şunları söyledi:

"Haberlerden ve sosyal medyadan burayı görüp merak eden şehir dışından arkadaşlarımız geldi. Onları yürüyüş ve foto safari için buraya getirdik. Bu doğal ortamın, renk cümbüşünün tadını çıkardılar. Buranın turizme kazandırılması ve daha çok insanın gelmesi hedefindeyiz. Burada doğal bir güzellik var, tepeler dünyadaki eşsiz manzaralardan birine sahip."

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