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Iğdır'da hava ulaşımına sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:17 | Son Güncelleme

İstanbul ve Ankara'dan Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na yapılması planlanan 3 sefer karşılıklı olarak iptal edildi

Iğdır'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan ve zaman zaman etkisini artıran yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Sis yüzünden İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Atatürk Havalimanı'ndan Iğdır'daki Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na yapılması planlanan 2 sefer ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak tek sefer karşılıklı olarak iptal edildi.

Kentte halen süren sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceği belirtildi.

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ığdır sis

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