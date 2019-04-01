Iğdır'da HDP'nin adayı Akkuş kazandı

IĞDIR'da resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin adayı Yaşar Akkuş kazandı.

Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre en çok oyu HDP adayı Yaşar Akkuş aldı. 2009'dan beri HDP'li başkanlar tarafından yönetilen Iğdır Belediye Başkanlığı yine aynı partinin adayının oldu. Iğdır'da seçimi kaybeden Cumhur İttifakı, geçersiz kabul edilen oyların incelenmesini talep etti.

HDP Iğdır Belediye Başkan Adayı Yaşar Akkuş, 1981'de Iğdır'ın Yüzbaşılar köyünde dünyaya geldi. Sanayici ve iş adamı olan Akkuş, evli ve 2 çocuk babası.

IĞDIR, (DHA)-

