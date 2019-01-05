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Iğdır'da kaçak avcılara ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

Kaçak olarak tavşan ve keklik avı yaptıkları öne sürülen 4 kişiye, 5 bin 134 lira ceza verildi

Iğdır'da, kaçak olarak tavşan ve keklik avı yaptıkları iddia edilen 4 kişiye, 5 bin 134 lira ceza uygulandı.

Kırsal arazide izin alınmadan yaban tavşanı ve çil keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince bölgede çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde kırsaldaki aramalarda, avlanan 3 yaban tavşanı ve 1 çil keklik bulundu.

Bölgede kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiye, 2 bin 500 TL idari ve avladıkları 3 yaban tavşanı ile 1 çil keklik için ise 2 bin 634 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 5 bin 134 TL para cezası verildi.

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ceza ığdır kaçak av

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