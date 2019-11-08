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Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:04 | Son Güncelleme

Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi

Iğdır'da kaçak av yaptıkları öne sürülen 3 kişiye 1799 lira ceza kesildi.

Kentin kırsal kesiminde kaçak olarak keklik ve tavşan avı yaptıkları belirtilen 3 avcıyı görenler durumu jandarmaya ihbar etti. Bölgeye kaçak avcıların yakalanması için jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) bağlı görevliler sevk edildi. Jandarma ekipleri ve DKMP görevlileri, 3 kişiyi avlanırken yakaladı.

Bu kişilere DKMP görevlilerince izinsiz av yaptıkları gerekçesiyle 1799 lira idari para cezası uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
ığdır kaçak avcılık

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