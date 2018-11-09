Iğdır'da kaçak silah, içki ve sigara ele geçirildi

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR İl Emniyet Müdürülüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 37 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, dün bir kişinin evinde arama yapıldı. Aramada, 4 kurusıkı tabanca, 37 av tüfeği, 435 şişe kaçak içki ve 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda, '5607 sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 1 kişi gözaltına alındı.
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