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Iğdır’da kadın cinayeti

26.01.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Iğdır’da ailevi problemlerden ötürü boşanma aşamasına gelen ve eşinin yaşadığı eve giden koca, karısını silahla öldürdü.Olay, Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

Iğdır’da ailevi problemlerden ötürü boşanma aşamasına gelen ve eşinin yaşadığı eve giden koca, karısını silahla öldürdü.
Olay, Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maruf K. ailevi sorunlarından dolayı boşanma aşamasına geldiği Dilan K.’nın yaşadığı eve geldi. Konuşmak istediği eşinin peşini bırakmayan koca Maruf K., iki çocuk annesi karısının yaşadığı eve gelerek kapısını çaldı. Dilan K. karşısında kocası Maruf K.’yı görünce tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası kendini kaybeden Maruf K. üzerindeki tabanca ile eşini vurdu. Dilan K. kanlar içinde yere yığılırken, koca Maruf K. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İkamete giden ekipler, Dilan K.’yı kanlar içinde yerde buldu.
Olay yerinde yapılan müdahalede Dilan K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Dilan K.’nin cansız bedeni, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaçan Maruf K.’nin ise yakalanması için polis çalışma başlattı.

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