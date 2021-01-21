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  4. Iğdır’da kar yağışı beraberinde kaza getirdi

Iğdır’da kar yağışı beraberinde kaza getirdi

21.01.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Iğdır’da etkili olan kar yağışı sonrası iki farklı yerde kaza meydana geldi.Önceki gün Iğdır’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca sürerken en çok sürücüler zor anlar yaşadı.

Iğdır’da etkili olan kar yağışı sonrası iki farklı yerde kaza meydana geldi.
Önceki gün Iğdır’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca sürerken en çok sürücüler zor anlar yaşadı. Yağan kar sonrası kaygan yollarda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler kaza yaptı. İlk kaza Iğdır Sanayi bölgesinde meydana geldi. Yolda ilerleyen transporter araç yağan kardan kayınca bir iş yerinin önünde bulunan direğe çarptı. İkinci kaza ise Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda ilerleyen ticari araç kardan yolun kaygan olmasından dolayı yol üstünde bulunan elektrik direğine çarptı.
Meydana gelen iki kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

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