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Iğdır'da, Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:33 | Son Güncelleme

CHP Iğdır İl Başkanı Yardım Artantaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesindeki saldırıya tepki göstererek, sorumluların ortaya çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - CHP Iğdır İl Başkanı Yardım Artantaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesindeki saldırıya tepki göstererek, sorumluların ortaya çıkarılmasını beklediklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırıya, Iğdır İl Başkanlığı'nca tepki gösterildi. Parti binasında basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Yardım Artantaş, "Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı lanet ve şiddetle kınıyoruz. Bu bir yönetim zafiyetidir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu saldırıyı her yönüyle ortaya çıkarmalıdır. Bozguncu provokatörleri cesaretlendirecek hoşgörü gösterilmemelidir. Şehitler hepimizin şehidi, milletin evlatlarıdır. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz" dedi.

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