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Iğdır'da köpeklerin çöp kamyonuyla taşınmasına inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 12:47 | Son Güncelleme

Sokak köpeklerini çöp kamyonuyla taşıyan belediye çalışanı hakkında idari inceleme başlatıldı - Karakoyunlu Belediye Başkanı Kurban Kaya: - "Belediye olarak hayvanların öldürülmesine karşıyız. Bu nedenle köpekleri Iğdır'daki hayvan barınağına göndermeyi uygun bulduk. Personelimiz de bilinçsiz şekilde bu hayvanları çöp kamyonuyla taşımış"

Iğdır'da sokak köpeklerini çöp kamyonuyla taşıyan belediye çalışanı hakkında idari inceleme başlatıldı.

Valilik, sosyal medyada, köpeklerin çöp kamyonuyla taşındığına dair paylaşılan fotoğrafla ilgili çalışma başlatılmasına karar verdi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, aracın Karakoyunlu Belediyesine ait olduğu tespit edildi.

Ayrıca köpeklerin Iğdır Belediyesine ait rehabilitasyon merkezine götürülmek üzere sokaktan toplandığı ve çöp kamyonunun arkasına doldurularak taşındığı belirlendi.

Hayvanları çöp kamyonuyla taşıyan belediye çalışanı hakkında idari inceleme başlatıldı.

Karakoyunlu Belediye Başkanı Kurban Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların şikayetleri üzerine köpekleri toplayarak kent merkezindeki rehabilitasyon merkezine götürmek üzere hareket ettiklerini söyledi.

Kaya, "Belediye olarak hayvanların öldürülmesine karşıyız. Bu nedenle köpekleri Iğdır'daki hayvan barınağına göndermeyi uygun bulduk. Personelimiz de bilinçsiz şekilde bu hayvanları çöp kamyonuyla taşımış." dedi.

Taşıma sırasında köpeklere herhangi zarar verilmediğine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Köpeklerin çöp kamyonundan taşındığını biz de sosyal medyada yapılan paylaşımlarla öğrendik. Köpekleri bu şekilde sevk eden personelimiz hakkında gerekli işlemleri yaptık. Bundan sonra böyle bir şeyin yaşanmaması konusunda personelimize gerekli hassasiyetimizi bildirdik. Bundan sonra da böyle bir şey kesinlikle yaşanmayacaktır. Bu manada ilgili, duyarlı vatandaşlarımız rahat olsun."

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