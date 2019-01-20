Iğdır'da köpeklerin çöp kamyonuyla taşınmasına inceleme

Kaya, "Belediye olarak hayvanların öldürülmesine karşıyız. Bu nedenle köpekleri Iğdır'daki hayvan barınağına göndermeyi uygun bulduk. Personelimiz de bilinçsiz şekilde bu hayvanları çöp kamyonuyla taşımış." dedi.

Ayrıca köpeklerin Iğdır Belediyesine ait rehabilitasyon merkezine götürülmek üzere sokaktan toplandığı ve çöp kamyonunun arkasına doldurularak taşındığı belirlendi.

Taşıma sırasında köpeklere herhangi zarar verilmediğine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Köpeklerin çöp kamyonundan taşındığını biz de sosyal medyada yapılan paylaşımlarla öğrendik. Köpekleri bu şekilde sevk eden personelimiz hakkında gerekli işlemleri yaptık. Bundan sonra böyle bir şeyin yaşanmaması konusunda personelimize gerekli hassasiyetimizi bildirdik. Bundan sonra da böyle bir şey kesinlikle yaşanmayacaktır. Bu manada ilgili, duyarlı vatandaşlarımız rahat olsun."

