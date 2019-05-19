Iğdır'da mehter marşları eşliğinde meşaleli yürüyüş

Iğdır'da gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde meşaleli yürüş yaparak kutladı.

Etkinlik kapsamında gençler, iftardan sonra Tansu Çiller Caddesi'nde bir araya geldi.

Daha sonra gençler, mehteran takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile kent meydanına yürüdü.

Yürüyüş sonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 1071 Mehteran Takımı konser verdi.

Iğdır Gençlik Merkezince 100 gencin atabarı oynamasıyla devem eden program, Kafkas dans gösterisi ve Türk halk müziği konseriyle sona erdi.

Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit ve vatandaşlar katıldı.

