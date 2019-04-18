Iğdır'da MHP'li meclis üyeleri, AK Parti'ye geçti

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA) - IĞIDIR'da, belediye meclis üyeliğine seçilen Ercan Aksoy ve Ali Osman Şek, MHP'den istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

Iğdır'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 'cumhur ittifakı'ndan belediye meclis üyeliğine seçilen Ercan Aksoy ve Ali Osman Şek, MHP'den istifa etti. Meclis üyeleri Aksoy ile Şek, istifa sonrası AK Parti'ye katıldı. AK Parti Genel Sekreteri Mehmet Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ercan Aksoy ve Ali Osman Şek'in, çalışmalarına AK Parti çatısı altında devam edeceklerini belirtti.

