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Iğdır'da MHP'nin İl Seçim Kurulu'na müracatı reddedildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 13:38 | Son Güncelleme

IĞDIR'da, MHP'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı seçimin iptali yönündeki başvurusu, reddedildi.

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da, MHP'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı seçimin iptali yönündeki başvurusu, reddedildi.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, "İl Seçim Kuruluna yaptığımız sandık bazlı ve seçim iptali başvurusu, reddedildi. Pazartesi günü MHP Genel Merkezi İlçe Seçim Kurulumuz, YSK'ya yeni eklediğimiz maddi delillerle birlikte sandık veya seçim iptali için itiraz edecek. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Haklı mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar davamızın haklılığımızın takipçisi olacağız. Ölen insanların, askerde olan kişilerin adına oy kullanılmıştır. Sandık görevlileri, açıkça video kayıtlarında HDP oy basıp seçmene veriyor. Bütün bunlar göz önüne alınırsa sandık veya seçim iptali gerektirir" diye konuştu.
MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ise "Şimdi dilekçemizi MHP genel merkezine göndereceğiz, oradan YSK’ya seçimin iptali için başvurumuzu yapacağız" dedi.

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