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Iğdır'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 15:28 | Son Güncelleme

IĞDIR’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde muhtarlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Iğdır'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde muhtarlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Aşağı Alican köyünde daha önce aralarında husumet bulunan Kızılay ve Bahsi aileleri arasında muhtarlık seçiminde dolayı çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamit Kızılay'ın durumunun ağır olduğu, diğer 3 yaralının ise ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruştuma başlatan jandarma, Aşağı Alican köyü ile Iğdır Devlet Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Iğdır'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralıIğdır'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralıIğdır'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

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