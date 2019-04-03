HABER

Iğdır'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 18:23 | Son Güncelleme

KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde, muhtarlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanması üzerine, 3 gün süreyle saat 17.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi.

Iğdır'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralı (2)

KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde, muhtarlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanması üzerine, 3 gün süreyle saat 17.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Köy imamı camiden yaptığı anonsla yasağı duyurdu.
Tarafların tekrar karşılaşarak kavga etmelerini ve olayların büyümesini önlemek adına böyle bir karar alındığını belirten Vali Enver Ünlü, birçok güvenlik görevlisinin köyde önlem aldığını belirterek, yasağın 3 gün süreceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Iğdır'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralı (2)Iğdır'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralı (2)

NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor NASA'dan olay proje! Şekil değiştiren kanat geliyor
Bunalıma giren denetimli serbestlik hükümlüsü intihara kalkıştıBunalıma giren denetimli serbestlik hükümlüsü intihara kalkıştı
Termik santral davası görülmeye başladıTermik santral davası görülmeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.