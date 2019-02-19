HABER

Iğdır'da okul müdürüne makamında pompalı tüfekli saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

IĞDIR merkez Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Celal Çarklı makamında pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Iğdır'da okul müdürüne makamında pompalı tüfekli saldırı

Suat DENİZ - Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)- IĞDIR merkez Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Celal Çarklı makamında pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Çarklı, kendini yere atarak kurtulurken, saldırgan jandarmaya giderek teslim oldu.
Olay, sabah saatlerinde merkeze 18 kilomekte uzaklıktaki Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre aynı köyde ikamet eden Abdullah D., elinde pompalı tüfekle okul müdürünün makamına girdi ve iki el üst üste ateş etti. Saldırada mermilerden biri kaşını sıyıran Celal Çarklı, kendini yere atarak hayatını kurtardı. Silah seslerini duyup müdür Çarklı'nın makamına gelen öğretmenlere de, 'Yaklaşmayın vururum' diyen salgırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan okul müdürünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan saldırganın ise jandarmaya giderek teslim olduğu açıklandı. Pompalı tüfeği şemsiye altında içeriye sokan Abdullah D.'nin, veli olmadığı, neden saldırıda bulundugu ise henüz öğrenilemedi.
Olaydan hemen sonra köye giden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Saldırı anında makamında olan okul müdürümüz kendini yere atarak mermilerden korumuş. Müdür beyin köylüsü olan saldırganın bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Okul müdürümüz saldıganın kendini öldürmek için ateş açtığını söyledi ve makamda da mermi izleri bulunmakta. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri okulda çalışmalırını sürdürüyor" dedi.
3 katlı 10 derslikli 220 öğrencisi olan okul boşaltan ve etrafında güvenlik önlemi alan jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Iğdır'da okul müdürüne makamında pompalı tüfekli saldırıIğdır'da okul müdürüne makamında pompalı tüfekli saldırı

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çukur'a sürpriz transfer!

Çukur'a sürpriz transfer!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.