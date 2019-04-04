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Iğdır'da partililer arasında konvoy gerginliği çıktı, polis havaya ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 00:38 | Son Güncelleme

IĞDIR'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel'in itiraz dilekçesi verdiği 70 sandıktaki oyların yeniden sayılmaya başlandığı saatlerde, iddiaya göre HDP’lilerin konvoy yaparak kent merkezinde tur atması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Iğdır'da partililer arasında konvoy gerginliği çıktı, polis havaya ateş açtı

Suat DENİZ-Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel'in itiraz dilekçesi verdiği 70 sandıktaki oyların yeniden sayılmaya başlandığı saatlerde, iddiaya göre HDP’lilerin konvoy yaparak kent merkezinde tur atması nedeniyle gerginlik yaşandı. Polis, olayları yatıştırmak için havaya ateş açtı. Yapılan itiraz sonrası yeniden sayılan oylar ise sonucu değiştirmedi.
HDP’liler, iddiaya göre saat 22.00 sıralarında Iğdır’ın en işlek caddelerinden biri olan Valilik yolunda ellerinde HDP bayraklarıyla yaklaşık 200 araç ile konvoy düzenledi. Araçlardan sarkan HDP’lilere karşıt grup tepki gösterdi. Bu sırada çıkan kavgaya müdahale eden polis havaya ateş açtı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, çevredekileri sakinleştirerek olayların büyümesini önledi. HDP’liler konvoydakilerde araçlarına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.
SONUÇ DEĞİŞMEDİ
Öte yandan, itiraz üzerine yeniden sayılan sandıklarda sonuç değişmedi. Yaşanan olayların ardından Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır İl Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Tahriklere gelmemek lazım, Ankara YSK’ya yapılacak olan itiraz önemlidir. Usulsüz gördüğümüz oyların hepsine İtiraz edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Olayın takipçisi olan Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır İl Teşkilatı gerekli itinayı göstermekle beraber MHP Iğdır Milletvekili ve Belediye Başkan adayımız İsa Yaşar Tezel, bu olayı Ankara YSK’ya taşımıştır. Usulsüz kullanılan oyların hepsini genel başkanımız Devlet Bahçeli de takip etmektedir" denildi.

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Iğdır'da partililer arasında konvoy gerginliği çıktı, polis havaya ateş açtıIğdır'da partililer arasında konvoy gerginliği çıktı, polis havaya ateş açtı

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