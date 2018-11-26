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Iğdır'da PKK'dan sınır karakoluna saldırı: 1 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 10:43 | Son Güncelleme

IĞDIR'da PKK'lı teröristlerin sınır karakoluna gerçekleştirdikleri roketli saldırıda 1 asker yaralandı.

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da PKK'lı teröristlerin sınır karakoluna gerçekleştirdikleri roketli saldırıda 1 asker yaralandı.
Türkiye-İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu'na gece yarısı PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker bacağından yaralandı. Yaralanan asker Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine kaçan teröristler teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam ediyor. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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