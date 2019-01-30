Iğdır'da sokak hayvanlarının öldürüldüğü iddiası

Iğdır'da, şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü iddiasına ilişkin belediyedeki sorumlular hakkında valilikçe idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarında, kentteki şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının çöpe atıldığı ya da öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü iddiasına ilişkin paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.
Konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sokak hayvanlarının çöplüğe atılmasına ilişkin sosyal medyada muhtelif tarihlerde yer alan paylaşımlar doğrultusunda, valiliğimizce ilgili birimlere talimat verilerek, Iğdır Belediyesindeki sorumlular hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Ölen hayvanların uygun şekilde gömülmesi, diğer hayvanların ise ivedilikle bir barınağa aktarılarak yemlerinin verilmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılmaktadır."
Açıklamada, "Hayvan haklarının korunması adına valiliğimizce tespit edilen olumsuzlukların önüne geçilmesi için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu
Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum