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Iğdır'da sokak hayvanlarının öldürüldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:22 | Son Güncelleme

Valilik: - "Sokak hayvanlarının çöplüğe atılmasına ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlar doğrultusunda, valiliğimizce ilgili birimlere talimat verilerek, Iğdır Belediyesindeki sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır"

Iğdır'da, şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü iddiasına ilişkin belediyedeki sorumlular hakkında valilikçe idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarında, kentteki şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının çöpe atıldığı ya da öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü iddiasına ilişkin paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokak hayvanlarının çöplüğe atılmasına ilişkin sosyal medyada muhtelif tarihlerde yer alan paylaşımlar doğrultusunda, valiliğimizce ilgili birimlere talimat verilerek, Iğdır Belediyesindeki sorumlular hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Ölen hayvanların uygun şekilde gömülmesi, diğer hayvanların ise ivedilikle bir barınağa aktarılarak yemlerinin verilmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılmaktadır."

Açıklamada, "Hayvan haklarının korunması adına valiliğimizce tespit edilen olumsuzlukların önüne geçilmesi için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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ığdır Iğdır Belediyesi Iğdır Valiliği sokak hayvanları

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