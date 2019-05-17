Iğdır'da sokakta çalışan çocuklar okula döndü

Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da 'Sokaktan Okula' projesi kapsamında ayakkabı boyacılığı, tezgahtarlık, satıcılık yapan 8 çocuk, aileleri ile görüşülerek yeniden okula başladı. Iğdır Valisi Enver Ünlü, çocuklara tuttukları takımlara göre forma ve krampon hediye etti.

Iğdır'da Vali Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü ile birlikte başlattığı 'Sokaktan Okula' projesi ile kent merkezindeki cadde ve sokaklarda satıcılık, ayakkabı boyacılığı, tezgahtarlık gibi işlerde çalışan 8 çocuk okullarına geri döndü. Eğitim-öğretimlerine yeniden başlayan öğrencileri makamında misafir eden Ünlü çifti, eğitim durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Vali ve eşi daha sonra 8 çocuğa tuttukları takımlara göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor formaları hediye etti. Krampon da veren Vali Ünlü, çocukların artık çalışma yerine sokağa oynamak için çıkacağını söyledi. 'Okumak her çocuğun hakkıdır' ilkesiyle çalışmayı yürüttüklerini anlatan Vali Ünlü, "Bugün tespit ettiğimiz çocuklarımızdan ve ailelerinden söz aldık. Evlatlarımız sadece derslerine çalışacak, sokağa da oyun oynamak için çıkacak. Ben Vali amcaları olarak harçlıklarını vereceğim. Zaten öğrencilerimizi yakından takip edip, çeşitli sosyal etkinlik ve gezilerle ödüllendireceğiz. Bizim en büyük arzumuz evlatlarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamak; bilinçli, vatanına, milletine ve devletine hayırlı nesiller yetiştirmek. Projemiz sayesinde inşallah Iğdır'da sokakta çalışmak zorunda kalan veya eğitimine ara veren tek bir çocuğumuz bile kalmayacak" diye konuştu.

Vali eşi Sema Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 20 Kasım 2018'de çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı yapıldığını hatırlatarak, "Ben de ilimizde kıymetli yavrularımızı yakından takip ediyorum. Onların eğitim hayatını çok önemsiyoruz. Hiçbirinin benim öz evlatlarımdan farkı yok. Şundan eminiz ki geleceğe yapabileceğimiz en büyük yatırımın erdemli, özgüvenli bireyler olarak yetiştirdiğimiz çocuklarımız olacak" dedi.