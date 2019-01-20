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Iğdır'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 14:29 | Son Güncelleme

Operasyonda 2 bin 569 Bizans sikkesi ele geçirildi, gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözatına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan kaçakçıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 45 günlük takipli çalışma sonucu aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 2 bin 569 Bizans sikkesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 10 şüpheliden 5'i serbest bırakılırken, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
ığdır Kaçakçılık operasyon tarihi eser

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