Iğdır'da Tasua Gecesi

Iğdır'da, Muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi dolayısıyla bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, Kerbela şehitlerini andı.

Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da katledilmesinin 1379. yılı dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Kent merkezi, ilçeler ve köylerden gelerek camilerde toplanan vatandaşlar, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan Belediye Meydanı'na yürüdü.

Binlerce kişi, sinezenler eşliğinde göğüslerine vurarak Tasua Gecesi'ni andı.

Alanda toplanan gençlerin seslendirdikleri sinezenlerin ardından meddahlar tarafından Kerbela olayının konu alındığı mersiyeler seslendirildi. Bu esnada kalabalık da ağlayarak eşlik etti.

Kerbela şehitlerini anma töreni, yarın Aşura Günü ile devam edecek.

