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Iğdır’da terör operasyonunda 8 tutuklama

22.02.2021 21:37 | Son Güncelleme:
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Iğdır’da terör operasyonunda 8 tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece "PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 8 şüpheli tutuklandı.

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