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Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

IĞDIR'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK adına propaganda yaptıkları öne sürülen aralarında HDP Iğdır Belediye Meclisi Üyesi Bülent Baydar'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı

Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK adına propaganda yaptıkları öne sürülen aralarında HDP Iğdır Belediye Meclisi Üyesi Bülent Baydar'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında HDP Iğdır Belediye Meclisi Üyesi Bülent Baydar'ın da bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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