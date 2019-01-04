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Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristler, İran sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine saldırdı.

Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine
'Iğdır'da karakola teröristlerden hain saldırı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN
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Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristler, İran sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine saldırdı. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
Şehit Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı'nda görevli 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando kolu, bugün saat 02.30 sıralarında Emince köyü İran sınır hattı bölgesinde devriye görevi yürütürken, PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Sınırdaki modüler beton duvar üzerinden ülkeye sızdığı tahmin edilen 8- 10 kişilik terörist grup, roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı. Açılan ilk ateşte, 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Askerlerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye birlikler ve ambulans sevk edildi.
PKK'lı teröristler, kısa süreli çatışmanın ardından kaçarken, yaralı askerler, Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Çatışmanın ardından bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
VALİLİK: TERÖRİSTLER, ÖLÜ VE YARALILARINI ALIP İRAN'A KAÇTI
Iğdır Valiliği, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çatışmada 1 teröristin öldürüldüğü, 2 teröristin ise yaralandığının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelen kullanıldı:
"Aralık ilçesi Emince köyü İran sınır hattı bölgesinde 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 02.30 sıralarında, Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı'nda yaya devriye görevi icra eden 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando Kolu'na sınır hattında bulunan modüler beton duvar üzerinden ülkemize sızan 8- 10 kişi oldukları tahmin edilen BTÖ mensuplarınca roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda 1askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmıştır. Sabah yapılan olay yeri incelemesinde sazlık alanda bir teröristin öldürüldüğü ve en az ikisinin de yaralı olarak diğer teröristlerce İran tarafına taşındığı, düşünülmektedir."

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