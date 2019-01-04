HABER

Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 13:14 | Son Güncelleme

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerin kimliği açıklandı.

Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (3)

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerin kimliği açıklandı. Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı Lego 8 Kule bölgesinde, saat 02.30 sıralarındaki yaya devriye görevi sırasında, Gaziantep doğumlu olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin şehit olduğu belirtildi.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST BOMBACIYMIŞ
Iğdır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristin, bombacı olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensuplarından birisi etkisiz hale getirilmiş olup, ağır yaralı en az iki teröristin ise diğer teröristlerce İran tarafına taşındığı değerlendirilmektedir. Yapılan olay yeri incelemesinde, etkisiz hale getirilen teröristin bombacı olduğu; üzerinde çok sayıda roket atar, molotof, el bombası ve patlayıcı imalatında kullanılan düzeneklerin ele geçirilmesiyle anlaşılmış olup, bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz" denildi.

FOTOĞRAFLI

Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (3)Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (3)

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Mersin'de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldıMersin'de karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Kırgız sevgilisinin yanına gidemeyince üst geçitte korku saçtıKırgız sevgilisinin yanına gidemeyince üst geçitte korku saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.