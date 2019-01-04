HABER

Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 19:06 | Son Güncelleme

VALİDEN YARALI ASKERE ZİYARET  Erzurum Valisi Okay Memiş, Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye- İran sınırında, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Çağrıcı'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (5)

VALİDEN YARALI ASKERE ZİYARET
Erzurum Valisi Okay Memiş, Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye- İran sınırında, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Çağrıcı'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Çağrıcı ile sohbet eden Vali Memiş, doktorlardan sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Terör örgütlerine karşı Türk askerinin, ülkesini korumak adına cansiparane mücadele verdiğini vurgulayan Memiş, "Sizler büyük bir mücadelenin içerisinde bulunuyorsunuz. Tabi ki bu mücadelenin içerisinde gazi olmak da var. Gönlümüz razı olmasa bile sizler, cephede, namlunun ucunda görev yapıyorsunuz. Askerlerimizin burunlarının dahi kanamaması için bizler, o bölgelerdeki tedbirleri sürekli artırıyoruz. Sınır komşularımız da bizim gibi sınırlarını sıkı denetim altında tutmalı, terör örgütlerine karşı vurdumduymaz davranılmamalı. Biz her türlü tedbiri alıyoruz. Sınır komşularımızın da bu konuda çok hassas olmalarını istiyoruz. Bu hain saldırıda şehadet şerbetini içen Piyade Onbaşı Ahmet Furkan Köse'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Gazimize Allah'tan şifalar diliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (5)

PARTNERBöyle uyarı görülmedi! Yurdum insanı okuyanları güldürdüBöyle uyarı görülmedi! Yurdum insanı okuyanları güldürdü
Noterdeki kavganın görüntüleri ortaya çıktıNoterdeki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa’da okulda yangın paniğiŞanlıurfa’da okulda yangın paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu!

Büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu!

Kasımpaşa Tobias Heintz'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa Tobias Heintz'ı kadrosuna kattı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.