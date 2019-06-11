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Iğdır'da, teröristlerden hudut karakoluna taciz ateşi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 13:28 | Son Güncelleme

TÜRKİYE- İran sınırında bulunan Iğdır'daki Kurtömer Hudut Karakolu'na, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - TÜRKİYE- İran sınırında bulunan Iğdır'daki Kurtömer Hudut Karakolu'na, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Teröristler, askerlerin anında karşılık vermesiyle bölgeden kaçtı.
Aralık ilçesindeki Kurtömer Hudut Karakolu'na, bugün sabah saatlerinde, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Teröristlerin taciz eteşine askerler, anında karşılık verdi. Karakolda bulunan askerler, bölgeyi bombardıman altına aldı. Mehmetçiğin yoğun ateşiyle kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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