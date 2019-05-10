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Iğdır'da teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:33 | Son Güncelleme

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ Iğdır'da sınır bölgesinde, devriye görevinde bulunan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Özdemir (31) için Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi.

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Iğdır'da sınır bölgesinde, devriye görevinde bulunan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Özdemir (31) için Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Enver Ünlü, Erzurum 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, 1'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özer, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve kurum amirleri katıldı.

Tören boyunca gözyaşı döken şehidin eşi Aslı Özdemir, ayakta duramadığı için tekerlekli sandalyede bekletildi. Aslı Özdemir sık sık eşinin fotoğrafını öptü. Aslı Özdemir'in anne ve babası kızlarını teselli etmeye çalıştı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi.

Askerlerin omuzlarına alınan şehit Özdemir'in naaşı askeri uçakla memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

Suat DENİZ-Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)

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