Iğdır'da tuz mağarasında karma sergi

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tuzluca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü için ilçedeki tuz mağaralarında karma sergi düzenledi.

Iğdır Üniversitesi’nin, Tuzluca ilçesindeki tuz mağaralarını tanıtma ve turizme kazandırmak amacıyla Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cavit Polat tarafından düzenlenen sergiye Tuzluca Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Akpolat, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Genber Kerimli, Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri Nedim Duman, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin, kamu kurum amirleri, akademisyen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Konuklar, Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu'nun müzik dinletisi eşliğinde sergiyi gezdi.

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin, “Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen bu etkinlikle, hem Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserlerini halka tanıtıyoruz, hem de tuz mağaralarının tanıtımına bir katkı sunuyoruz" dedi.

Etkinlik, konukların sergiyi gezmesinin ardından sona erdi.

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