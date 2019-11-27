HABER

Iğdır'da tuz mağarasında karma sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 10:34 | Son Güncelleme

IĞDIR Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tuzluca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü için ilçedeki tuz mağaralarında karma sergi düzenledi.

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tuzluca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü için ilçedeki tuz mağaralarında karma sergi düzenledi.
Iğdır Üniversitesi’nin, Tuzluca ilçesindeki tuz mağaralarını tanıtma ve turizme kazandırmak amacıyla Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cavit Polat tarafından düzenlenen sergiye Tuzluca Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Akpolat, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Genber Kerimli, Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri Nedim Duman, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin, kamu kurum amirleri, akademisyen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Konuklar, Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu'nun müzik dinletisi eşliğinde sergiyi gezdi.
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin, “Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen bu etkinlikle, hem Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserlerini halka tanıtıyoruz, hem de tuz mağaralarının tanıtımına bir katkı sunuyoruz" dedi.
Etkinlik, konukların sergiyi gezmesinin ardından sona erdi.
FOTOĞRAFLI

Daha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgiDaha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgi
Anız ateşi ormanı yaktıAnız ateşi ormanı yaktı
Hünerli eller ahşaba renk veriyorHünerli eller ahşaba renk veriyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yabancı uyrukluların kabusu oldular! Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor

Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor! Kabus oldular

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

Kardiyolog, boşandığı eşine kızının yanında tekme tokat saldırdı

Eski eşine tekme tokat saldırdı! Kızı da oradaydı...

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.