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Iğdır'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 19:51 | Son Güncelleme

Iğdır'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği düzenlendi

Iğdır'da 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında, "Kültürün buluşma noktası" temalı etkinlik yapıldı.

Iğdır Göç İdaresi Müdürlüğünce Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Iğdır Göç İdaresi Müdürü Mesut Durna, Türkiye'de 190'ı aşkın milletten 5 milyonun üzerinde yabancı misafir olduğunu söyledi.

Farklı, din, dil, ırk ve cinsiyetten milyonlarca insanın Türkiye topraklarında barış ve huzur içinde yaşamını sürdürdüğünü belirten Durna, "Uluslararası Göçmenler Günü, 2013 yılından itibaren Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce kutlanmaktadır. Bu vesileyle ilimizde de bu yıl kültürel zenginliğimizi vurgulamak amacıyla 'Kültürün buluşma noktası' temalı kutlama ekinliği yapıyoruz." dedi.

Programda, Çad, Fildişi Sahili, Suriye ve Somalili öğrenciler tarafından şiirler okundu ve "İlimizde yaşayan yabancılar" konulu kısa filmin sunumu yapıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Büyüksün Türkiye" filminin de gösterildiği programda Somalili öğrenciler dans gösterileri sergiledi.

Iğdır Üniversitesinde eğitim gören Çad uyruklu Adil İshak, kendi yöresel kıyafetleriyle katıldıkları programda kültürlerini yansıtma fırsatlarını bulduklarını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Afrika kökenli birçok arkadaşıyla etkinliğe katıldıklarını anlatan İshak, "Program çok güzel oldu, çok hoşumuza gitti. Iğdır'da böylesi bir programın yapılması bizim için çok anlamlı oldu. Bu etkinliği yapan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programda sunuculuk yapan Suriye uyruklu Ahmet Derde de hayatında ilk kez sunuculuk yaptığını ve böylesi etkinliklerin sürekli yapılması gerektiğini söyledi.

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"18 Aralık Uluslar Arası Göçmenler Günü" ığdır

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