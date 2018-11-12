Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 736 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tuzluca ilçesinden geçen D-80 kara yolunda yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüste yapılan aramada, yolculardan N.T. isimli şahıs tarafından taşındığı belirlenen 5 kilo 736 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan N.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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