Iğdır'da uyuşturucu operasyonu

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 811 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasından İstanbul'a uyuşturucu gönderileceğini tespit etti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik şube müdürlüklerince kargo şubelerinde yapılan çalışmalarda, bir çamaşır makinesi içine zulalanmış 52 paket halinde 26 kilo 811 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili biri yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

