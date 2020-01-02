HABER
  4. Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı. Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan aranan 10 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 15 adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 7 şahıs tutuklanırken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda, 220,84 gram metamfetamin maddesi, 14,20 gram afyon sakızı, 6,93 gram esrar, 1 adet hassas terazi ile 4 tabanca ve tabancalara ait 22 mermi ele geçirildi.
Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği açıklandı.

PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralıElazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı
Araçtaki iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıAraçtaki iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı: İki kere askerlik, başkasının yerine hapis...

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı...

Türkiye İzmir'deki cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Türkiye bu cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Dolandırıcılar bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandı

Bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandılar!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

Kendini müdür olarak atamıştı... O belediye başkanı şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor

Kendini müdür olarak atayan belediye başkanı şimdi de...

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.