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Iğdır’da uzman çavuş kazara vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 13:14 | Son Güncelleme

Iğdır’ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda görevli uzman çavuş arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay bu sabah Iğdır’ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda meydana geldi.

Iğdır’ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda görevli uzman çavuş arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay bu sabah Iğdır’ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda meydana geldi. Arkadaşının silahından kazara çıkan kurşun sonucu yaralanan S.Ö. isimli uzman çavuş hemen Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurulan ve durumu ağır olan S.Ö. ameliyat edildi. Ağır yaralanan S.Ö. ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Askerin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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