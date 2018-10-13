Iğdır'da yakalanan 350 düzensiz göçmen Osmaniye'ye gönderildi

Iğdır'da yakalanan 350 düzensiz göçmen, Osmaniye'deki Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Geçici Barınma Merkezi'ne gönderildi.
Bölgede farklı zamanlarda düzenlenen operasyon ve yol aramalarında, Türkiye-İran sınırından yurda yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen 350 düzensiz göçmenin Iğdır'daki işlemleri tamamlandı.
Düzensiz göçmenler, otobüslerle Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan AFAD Geçici Barınma Merkezi'ne götürüldü.
Aralarında Afganistan, Türkmenistan, Irak ve Pakistan uyrukluların da bulunduğu göçmenlerin, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderilecekleri öğrenildi.
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