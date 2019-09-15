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Iğdır’da yaralanan asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Iğdır’da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanan asker Remzi Hatipoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır bölgesinde 06 Haziran 2018 tarihinde devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur.

Iğdır’da yaralanan asker şehit oldu

Iğdır’da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanan asker Remzi Hatipoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır bölgesinde 06 Haziran 2018 tarihinde devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden şehit Remzi Hatipoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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