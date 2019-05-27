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Iğdır'da yaralanan asker tedavi için Erzurum'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:52 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerce toprağa gömülen EYP'yi etkisiz hale getirirken infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Barış Bıdak, tedavi için Erzurum'a sevk edildi

Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristlerce toprağa gömülen el yapımı patlayıcıyı (EYP) etkisiz hale getirirken infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Barış Bıdak, tedavi için Erzurum'a getirildi.

Alınan bilgiye göre, Emince köyündeki Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığının sorumluluk alanında toprağa gömülü EYP bulundu.

Güvenlik önlemi alınmasının ardından patlayıcının etkisiz hale getirilmesi için bomba imha uzmanı sevk edildi.

İmha işlemi sırasında EYP'nin infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Barış Bıdak yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Bıdak, askeri helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Bıdak'ın kolundan yaralandığı, hava ambulansıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderileceği öğrenildi.

Bıdak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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